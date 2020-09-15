«الآسيوي» يعتبر الوحدة منسحباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب نادي الوحدة واتحاد الإمارات لكرة القدم، باعتباره منسحباً «لظروف قهرية» من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدم تمكنه من السفر لخوض المباريات المتبقية له في المجموعة الأولى.

وقررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا بالاتحاد أن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية، وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.