شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يعتبر الوحدة منسحباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب نادي الوحدة واتحاد الإمارات لكرة القدم، باعتباره منسحباً «لظروف قهرية» من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدم تمكنه من السفر لخوض المباريات المتبقية له في المجموعة الأولى.
وقررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا بالاتحاد أن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية، وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الآسيوي» يعتبر الوحدة منسحباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.