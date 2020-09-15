شكرا لقرائتكم خبر عن أكونيا من سبورتنج إلى إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس أكونيا إلى صفوفه، بموجب عقد لمدة أربعة أعوام، قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي. ولم يتم الإفصاح رسمياً عن قيمة العقد، فيما قدرت بعض الصحف البرتغالية الصفقة بحوالي 10 ملايين يورو. ويدافع أكونيا (28 عاماً) عن ألوان النادي البرتغالي منذ عام 2017، وخاض 135 مباراة وسجل 9 أهداف. وأحرز معه الكأس المحلية. ولعب أكونيا 27 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكونيا من سبورتنج إلى إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.