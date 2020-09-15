شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يعتبر الوحدة منسحباً من الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب نادي الوحدة واتحاد الإمارات لكرة القدم باعتباره منسحباً «لظروف قهرية» من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدم تمكنه من السفر لخوض المباريات المتبقية له في المجموعة الأولى.
وقررت اللجنة الفرعية لفايروس كورونا بالاتحاد القاري التي نظرت في الموضوع أن الظروف التي أحاطت بعدم تمكن فريق الوحدة من السفر ينطبق عليها وصف «الظروف القهرية»، وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغاة، وأنه من أجل تفادي أي شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أي نقاط، أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم نشره اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد القاري.
وأكد البيان أن اللجنة الفرعية بالاتحاد الآسيوي تعرب عن تضامنها مع الوضع في نادي الوحدة، وعن اتفاقها على اعتبار أن الحجر وقيود السفر التي تعرض لها نادي الوحدة أدت إلى وضع «الظروف القهرية» حسب المادة 6.4 والمادة 71 من تعليمات مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موضع الاعتبار.
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