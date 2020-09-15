سعود الزرعوني وعائشة آل علي يتوجان ببطولة الإمارات للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف لفئتي الرجال والسيدات عن بعد، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، وذلك استئنافاً لعودة النشاط الرياضي التدريجي للموسم الحالي 2020 وبمشاركة 74 لاعباً يمثلون 13 نادياً وأكاديمية، وهي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والفجيرة للشطرنج ونادي البطائح ونادي الحمرية ونادي الذيد ونادي المدام ونادي اتحاد كلباء ونادي خورفكان ونادي الثقة للمعاقين ونادي مليحه وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج وأكاديمية هوم اوف تشيس.

وأسفرت نتائج بطولة فئة الرجال عن تحقيق لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومنتخب الإمارات الوطني للناشئين وبطل العرب سعود جابر الزرعوني لبطولة الرجال برصيد 9 نقاط من 11 جولة وحل في المركز الثاني لاعب أكاديمية هوم اوف تشيس فيشار كودري برصيد 8.5 نقطة... واحتلت صدارة فئة السيدات والمركز الأول لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ولاعبة منتخب الإمارات الوطني وبطلة العرب اللاعبة، عائشة سيف آل علي برصيد 9 نقاط، وحلت في المركز الثاني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ولاعبة منتخب الإمارات الوطني للناشئات اللاعبة نور صالح برصيد 7.5 نقطة، والمركز الثالث في البطولة كان من نصيب لاعبة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة ولاعبة منتخب الإمارات الوطني عائشة سرحان المعيني برصيد 6.5 نقطة.

وأشاد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد بنجاح البطولة والمشاركة المتميزة من الأندية بأبرز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف المراحل السنية وأكد مواصلة الاتحاد لدوره على الشكل الأمثل واستمرار مشاركات المنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات العربية والقارية والعالمية وآخرها المشاركة في أولمبياد الشطرنج العالمي عن بعد، وكذلك مواصلة المنتخبات الوطنية للتدريبات اليومية مع مدربي المنتخبات الوطنية، وفقاً لبرامج التدريب والمواعيد المعتمدة من الجهاز الفني.