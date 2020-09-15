اتحاد بناء الأجسام ينظم دورة «العودة الآمنة للرياضة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومركز إعداد القادة دورة رياضة القوة البدنية من منظور العودة الآمنة للأنشطة الرياضية وذلك تحت رعاية الأولمبياد الخاص الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر برنامج التواصل المرئي «زووم» وتنطلق الدورة عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويحاضر في الدورة كل من عمر جمعة الظاهري، مدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية وإبراهيم آل علي رئيس لجنة حكام القوة البدنية ومحمد شاهين الحوسني رئيس لجنة حكام بناء الأجسام.

وتأتي هذه الدورة ضمن التعاون المشترك بين اتحاد بناء الأجسام ومركز إعداد القادة في تنمية المعرفة الرياضية، وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الرياضة التي تعتبر أسلوباً مثالياً للحياة.