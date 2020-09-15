شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا: لن نلعب بلاستيشن في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي، أن فريقه الذي سيواجه سابهان الإيراني، الثلاثاء، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا حضر إلى الدوحة بطموحات كبيرة، ومن أجل تحقيق الانتصار مهما كان الفريق الذي سيقابله.

وزاد خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: لم اعتد الرد على كلام المدربين الآخرين، ما يهمني فقط هو فريقي وطريقة لعبه، واعتقد اننا جاهزون لخوض البطولة.

ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف السد القطري الذي يتصدر بفارق الأهداف، وسيخوض الفريق السعودي مبارياته تباعاً أمام سابها الثلاثاء، وفي 18 الجاري، ثم يقابل السد والعين في 21 و24.

وعن انتداب الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي سيظهر للمرة الأولى مع الفريق في هذه البطولة قال فيتوريا: اخترنا مارتينيز لأنه لاعب يمتلك الإمكانات والخبرة، نحن في هذه البطولة الكبيرة لن نلعب مباريات بلاستيشن تلعب بالأزرار، وإنما بلاعبين لهم الخبرة والدراية على أرض الملعب، واعتقد ان مارتينيز يمتلك كل المقومات التي تجعله يدخل بسرعة مع المجموعة، إضافة إلى قدرة لاعبي النصر على تمهيد الطريق أمامه.

وحول توقيت وظروف استئناف البطولة قال: يجب ان نعترف بأن الظروف على الجميع، لكن بالنسبة للمباريات الأمور ليست مثالية لأن الفوارق بين المباريات قصيرة ولا تتيح الوقت المناسب لفعل أشياء مهمة.

وعن الأسماء الجديدة وتأثيرها في الانسجام قال: النصر لا يعتمد على لاعب، أو لاعبين، لدينا الكثير من اللاعبين المميزين، والحلول لكسب المباريات، مؤخراً، احضرنا لاعبين جدد بنظرة شاملة للمستقبل وليس وفق نظرة وقتية، واستطيع المراهنة أن صفوف المنتخب السعودي ستستقبل مستقبلا عدداً كبيراً جداً من لاعبي النصر.

وكشف المدافع البرازيلي مايكون بيريرا خلال المؤتمر أنه مع زملائه عاقدون العزم على تحقيق الانتصارات، والتأهل لأبعد نقطة في البطولة.

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وأضاف: مباراة الغد ستكون صعبة لكننا عملنا بشكل جيد وعاقدون العزم على اللعب بدرجة تركيز عالية في بطولة مختلفة عن بطولة الدوري.

وزاد مايكون: جئنا صراحة من أجل تحقيق الفوز بجميع المباريات، لأننا نملك فريقاً جيداً قادراً على تحقيق كل شيء.

ورفض صاحب الـ31 عاماً الحديث في الماضي، وقال: الماضي لن يعود، علينا التعلم منه والتركيز على المستقبل والتفكير في تقديم الأداء الأفضل.

من جانبه، أكد البرازيلي جوليانو دي باولا، متوسط ميدان النصر الفريق العاصمي، تمسكه بالبقاء في صفوف النصر حتى انتهاء عقده في يونيو/ حزيران 2021، مشيراً أنه والنادي متفقان على هذا المبدأ.

وكتب جوليانو الذي يغيب عن تشكيلة النصر في دوري أبطال آسيا عبر حسابه في مدونة تويتر «لقد سمعت الكثير من الشائعات حول مغادرتي النص، لذلك قررت التوضيح: لدي عقد لمدة عام أخر وأود البقاء، النادي سعيد بقراري لدرجة أنهم قاموا بإلغاء تأشيرة مغادرتي للبلاد».

ويقضي دي باولا رفقة مواطنه بيتروس والنيجيري أحمد موسى إجازة لمدة 10 أيام منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للثلاثي خلال فترة مشاركة الفريق في دوري الأبطال التي تنطلق الليلة في الدوحة بطريقة التجمع.

ويعد جوليانو صاحب الثلاثين عاماً، أغلى لاعب في الدوري السعودي، لكن فيتوريا فضل الاستعانة بالوافد الجديد الأرجنتيني مارتينيز في دوري أبطال آسيا بعد التراجع النسبي في أداء جوليانو.

ومع أن موسم جوليانو في 2019-2020 أقل من سابقه إلا أنه حافظ على وصافة هدافي الفريق الأصفر بعد عبد الرزاق حمدالله هداف الفريق والدوري.