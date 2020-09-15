الشامسي: البرازيلي إيلتون إضافة كبيرة للحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية مع صانع الألعاب البرازيلي إيلتون خوسيه لمدة عام قادماً من نادي الوحدة السعودي، وسبق لخوسيه خوض تجربة في دوري الإمارات مع ناديي دبي عام 2010 والوصل 2011 قبل أن ينتقل إلى السعودية، حيث أمضى 13 عاماً هناك، وبدأ مشواره هناك مع النصر عام 2008 وتوج معه ببطولة الكأس ثم الفتح وتوج معه بالدوري وكأس السوبر وبعدها لعب للقادسية وأخيراً الوحدة، وسبق لخوسيه اللعب في الدوري الروماني، فضلاً عن الدوري البرازيلي مع ناديه كورنثيانز.

وبالتعاقد مع خوسيه يغلق العنابي ملف التعاقدات بعد أن ضم 9 لاعبين هم: وليد أحمد وماهر جاسم وعلي درويش ومحمود حسن ومانع سعيد على صعيد المواطنين، إضافة إلى الزيمبابوي تافازوا والفلسطيني سليم بركة في فئتي المقيمين ومواليد الدولة والبرازيلي رافائيل وأخيراً مواطنه إيلتون.

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واعتبر مسؤولو نادي الحمرية أن الفرق انتدب لاعبين مميزين ووصفوا إيلتون بالإضافة الكبيرة، سواء للفريق الذي يرغب في الصعود لدوري الخليج العربي أو لدوري الهواة، آملين أن يستفيد الفريق من خبرته.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن العنابي نجح في التعاقد مع لاعب جيد وصاحب سيرة ذاتية قوية وإمكانات كبيرة، مبيناً أن اختياره تم بعناية وأن الاتفاق معه تم قبل فترة، وذكر أن اللاعب لديه تجربه سابقة في الإمارات وليس بحاجة إلى وقت طويل للتأقلم على الأجواء إلى جانب التشابه بين الأجواء في السعودية والإمارات، وأضاف: «إيلتون لاعب كبير ولكن يبقى التوفيق أمر مهم، فمهما كان اسم ومكانة وقيمة أي لاعب فهو يبقى بحاجة إلى التوفيق».

وأكد الشامسي أن الحمرية عمل بجد في فترة الانتقالات ولم تدخر الإدارة جهداً في التعاقد مع أفضل اللاعبين الموجودين، سواء المواطنين أو المقيمين أو الأجانب، كما فضلت التجديد للمدرب الغرايري لضمان الاستقرار، وقال إن كل هذه الخطوات الغرض منها أن يكون الحمرية في الموعد بالدوري، وأن يحقق هدفه وحلمه بيد أنه توقع منافسه شرسة وصعوبات كبيرة، مؤكداً وجود أكثر من 5 فرق مرشحه للصعود، وقال إن الحمرية سيجد منافسة شرسة مع هذه الفرق، نظراً للتطور الكبير والانتدابات والاهتمام في كل الأندية، مشدداً على أن دوري الأولى لا يوجد فيه فريق ضعيف وأي مباراة في المنافسة ستكون معقدة وصعبة.