تحسينات عقد المساطحة في ندوة افتراضية لـ «أبوظبي للاستثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يستضيف مكتب أبوظبي للاستثمار ندوة افتراضية مجانية لتسليط الضوء على التحسينات الجديدة التي تم تطبيقها على عقد المساطحة النموذجي، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على استكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأمد في إمارة أبوظبي.

وتتيح حقوق المساطحة، التي يمكن تطبيقها على الأراضي في مختلف القطاعات الصناعية، القدرة للمستثمرين من القطاع الخاص على تطوير مشاريع تجارية مختلفة على أراضٍ مملوكة لجهات وهيئات حكومية، والاستفادة من هذه المشاريع. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أعلن في شهر يونيو من هذا العام عن عدد من التحسينات الإضافية على عقد المساطحة بهدف إثراء المزايا التي توفرها هذه العقود للقطاعين العام والخاص على حد سواء.

وستنظم الندوة الافتراضية حول التحسينات المطبقة على عقد المساطحة يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، وستتاح أمام مشاركة جميع المهتمين معرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي. وستكون هذه الجلسة ذات قيمة وفائدة كبيرتين للمحامين والمستشارين، حيث ستزودهم بجميع المعلومات التي تمكنهم من الإجابة عن استفسارات عملائهم المرتبطة بعقد المساطحة.

وسيشارك في الندوة كل من محمد حمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وجيمي ليفي، المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وعلي عبد الحميد بياسين، المستشار القانوني للمكتب. وسيحصل المشاركون على معلومات وافية وقيّمة حول الصيغة الجديدة والمزايا المختلفة لعقد المساطحة، كما سيتعرفون إلى كيفية تحقيق الاستفادة الأمثل من الهيكلية الجديدة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي.

وقال جيمي ليفي، المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمنح عقد المساطحة المستثمرين والمطورين الحقوق التي يتطلعون إلى الاستفادة منها عند تطوير وإدارة المشاريع على المدى الطويل في إمارة أبوظبي. وقد انتهى مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة على الأراضي الحكومية، بهدف إثراء المزايا الذي يوفرها هذا العقد لجميع الأطراف المعنية. ويسرنا التعريف بهذه المزايا والتحسينات الجديدة على العقد لتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية أكبر والاستفادة من أسسها التعاقدية الواضحة لتطوير وتنفيذ مشاريع ناجحة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».