هجن العاصفة تواصل رحلة الإبداع في تمهيدي المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

واصلت هجن العاصفة تألقها في منافسات تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وشهد ميدان المرموم، صباح الاثنين 14 شوطاً في سن الايذاع لمسافة 4 كيلومترات، بمشاركة حوالي 250 مطية، وتمكن الشعار العاصفي من السيطرة على 12 شوطاً أبدع من خلالها المضمر غياث الهلالي.

وكسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات تحت قيادة مضمرها المميز غياث الهلالي بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 6:04:6 دقيقة، كما واصلت السلالة الشاهينية التألق من خلال ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات حيث تمكنت «الشاهينية» من قطع رحلة السباق في توقيت بلغ 6:10:5 دقيقة لتهدي شعار هجن العاصفة الناموس.

وحملت الثلاثية العاصفية اسم «شاهين» الذي تألق في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات، حيث تمكن من حسم المعركة عندما كانت عقارب التوقيت تشير لمرور 6:09:0 دقيقة، وأكمل «شاهين» الآخر رباعية الأشواط الرئيسية لهجن العاصفة من خلال فوزه بناموس اليذاع الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 6:11:7 دقيقة.

وبالمقابل استحقت «مزنة» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الحصول على لقب التوقيت الأفضل من خلال حسمها لمعركة البكار المهجنات في الشوط الرابع عشر تحت قيادة المضمر سيف عمير العميمي في زمن وقدره 6:03:6 دقيقة.