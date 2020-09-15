سلطان عادل.. موهوب كلباء ومنتخب الناشئين يواصل تألقه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل الموهوب سلطان عادل محمد، لاعب فريق اتحاد كلباء تحت 18 سنة والمنتخب الوطني للناشئين مشوار التألق والظهور اللافت سواء مع فريقه الكلباوي أو منتخب الناشئين خلال مباراته الودية الأخيرة أمام النصر التي أقيمت الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان هدف المنتخب بتوقيع سلطان عادل.

وسبق للاعب الموهوب المساهمة بقوة في تأهل منتخب الناشئين إلى نهائيات آسيا 2020، وذلك بعد حصول المنتخب الناشئ على العلامة الكاملة، ضمن فرق المجموعة السادسة، في أعقاب الفوز على العراق ولبنان وقيرغيستان البلد المنظم للتصفيات التمهيدية، وبزغ نجم الشبل سلطان ابن لاعب المنتخب الوطني واتحاد كلباء السابق عادل محمد خلال التصفيات، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف من مجموع أهداف الأبيض في مرمى قيرغيستان والعراق ولبنان، متوجاً جهود زملائه بخطف البطاقة الأولى للنهائيات.

ويتمتع سلطان عادل بموهبة فذة، فضلاً عن انحداره من أسرة مولعة بحب كرة القدم، وهناك أيضاً شقيقه محمد ضمن فريق أشبال كلباء، وهو لا يقل موهبة وإمكانات عن شقيقه سلطان، ودائماً ما يتابع والدهما المخضرم عادل محمد مستواهما ويقدم لهما النصائح، وهو توقع لهما أداء جيداً ونجومية ساطعة مستقبلاً، بشرط تطوير مستواهما باستمرار والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري.

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