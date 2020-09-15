النصر يفتتح أبوابه لتدريب طالبات جامعة زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أتاحت إدارة نادي النصر فرصة للتدريب العملي لطالبات جامعة زايد في مقر النادي، وذلك من خلال أقسامه المختلفة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 15 أكتوبر 2020.

ويأتي القرار من أجل صقل مهاراتهن وتطوير مفاهيمهن لتحمل مسؤوليات العمل وهو ما يساهم في تكامل إعداد الطالبات علمياً وعملياً، وإكسابهن خبرات عملية كبيرة في مجالات «الموارد البشرية، الإعلام، الشؤون المالية التسويق، تقنية المعلومات، الأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول»، وذلك في إطار حرص نادي النصر على المساهمة في إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم.

وأكدت إدارة النصر أن النادي عقد اتفاقاً مع جامعة زايد يقضي بإتاحة فرصة التدريب العملي للطالبات داخل أقسام النادي المختلفة ومنذ اليوم الأول لهن داخل مقر النادي أعربت الطالبات عن إعجابهن الشديد بمنظومة العمل الإداري داخل النادي مؤكدات أن ما شاهدنه من انضباط وتنوع في المجالات العملية سينعكس بشكل كبير على المعلومات والمهارات التي سيكتسبنها من خلال فترة التدريب والتي سيكون لها أكبر الأثر في مستقبلهن المهني.

وأعربت ميثاء إسماعيل إحدى المتدربات من جامعة زايد تخصص إعلام وسياحة، عن إعجابها بما شاهدته داخل النادي مؤكدةً أن انطباعها قبل الحصول على فرصة التدريب والمعايشة داخل النادي أن العمل في الأندية بشكل عام يقتصر على الذكور فحسب ولاتوجد فرصة للإناث، وقالت: «عندما علمت بمبادرة العميد بادرت بالتقديم لخوض هذه التجربة لاكتشاف منظومة العمل داخل النادي عن قرب، المهارات والخبرات التي سأكتسبها من التدرب في النادي ستكون أكبر داعم وأفضل تهيئة لي عند دخولي سوق العمل في المستقبل للحصول على فرصة وظيفية».

وأضافت: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر الثقافي الرياضي وكل من ساهم وشارك في حصولنا على هذه الفرصة العظيمة من خلال هذه المبادرة».