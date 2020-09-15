نصف مليار استرليني الشرط الجزائي في عقد ترينكاو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل مهاجم برشلونة الواعد البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاماً) على الكثير من الثناء في الصحف الإسبانية والبرتغالية على حد سواء بعد ظهوره في مباراة الفوز على ناستيتش دي تاراخونا ودياً 3-1. لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن برشلونة وضع شرطاً جزائياً بقيمة نصف مليار استرليني في عقده حتى 2025 بعدما اشتراه من سبورتنج براجا ثم أعاده هناك بعقد إعارة في يناير الماضي.

وفاز ترينكاو بلقب أمم أوروبا مع المنتخب دون الـ19 عاماً ويتميز بالسرعة في استرجاع الكرة وهو مزود كرات أكثر منه هدافاً والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهه في برشلونة هي أنه يجيد اللعب في يمين الهجوم وهذا هو الموقع المفضل لنجم الفريق ليونيل ميسي وقد أشركه المدرب كومان في موقع ميسي بالشوط الثاني من المباراة. وتغنى المشجعون بالنجم الجديد وشبهوا أداءه بنجم الفريق الأسبق لويس فيجو لكنهم تمنوا ألا يكرر ترينكاو ما فعله فيجو بالانتقال إلى الغريم الريال ويبدو أن شرطه الجزائي الكبير جزء من مخطط الإبقاء عليه بعيداً عن عيون منافسه.