الحياة تعود إلى الصالات.. النصر يواجه الفرسان وخورفكان يلتقي الحصن في البلاي أوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تعود الحياة إلى ملاعب كرة الصالات مساء الثلاثاء؛ بعد توقف دام 6 أشهر؛ بسبب جائحة «كورونا»، وكانت آخر مباراة في اللعبة يوم 14 مارس/آذار الماضي ضمن الجولة الأولى من «البلاي أوف» ومن بعد ذلك توقفت المنافسة التي تعود مجدداً الثلاثاء بمواجهتي خورفكان ودبا الحصن، وشباب الأهلي والنصر، وتقام المباراتان عند الساعة السادسة إلا ربع مساء.

ومباراتا الجولة الأولى التي لعبتا منتصف مارس/آذار قد أسفرت الأولى عن فوز دبا الحصن على النصر 6-1، والثانية عن فوز خورفكان على شباب الأهلي 4-2، وبالتالي يدخل دبا الحصن إلى المباراة منفرداً بالصدارة بفارق الأهداف عن جاره وغريمه خورفكان، فيما يطمح النصر وشباب الأهلي إلى التعويض والخاسر منهما سيكون خارج حسابات المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى مواجهة البطائح على درع الدوري العام للموسم 2019 -2020 في مسك الختام.

وتعد كرة الصالات أول لعبة جماعية في الدولة تعود إلى الملاعب بعد جائحة كورونا وستكون العودة وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتضمنها البروتوكول الرياضي، وشددت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني على جميع الأندية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية وعدم التهاون في أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البروتوكول الرياضي.

وتفقدت اللجنة المختصة بالإجراءات الاحترازية برئاسة عمران عبد الله النعيمي أمين السر العام ومشرف المسابقات، جميع الملاعب، وأطلعت الأندية على الشروط والتدابير المطلوبة؛ لضمان سلامة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة، واطمأنت على الموقف في جميع صالات الأندية المشاركة في البلاي أوف.