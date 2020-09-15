شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة وبلدية كلباء يرسمان خريطة طريق للرياضة بالساحل الشرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

عقد المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي اجتماعاً بمقره الاثنين مع وفد مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبحضور كل من علي حسين اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، والدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مجالات التعاون وتوسيع قاعدة المشاركة واستقطاب المواهب لممارسة الأنشطة الرياضية وآلية اكتشافهم بما يخدم مسيرة الحركة الرياضية في الإمارة الباسمة والمنطقة الشرقية، كما تطرق اللقاء لاستراتيجية الأنشطة الرياضية وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات.

وكان أبرز هذه التوصيات: تنويع الأنشطة الاجتماعية وزيادة المساحة الزمنية للنادي، فضلاً عن توفير الملاعب الترابية لاكتشاف المواهب وأصحاب القدرات الخاصة، وحصر أعداد اللاعبين المتميزين بالدوري المدرسي وتسهيل انتسابهم للنادي، كما وجه الاجتماع بمتابعة بناء وإشهار النادي البحري لمدينة كلباء ومخاطبة الجهات المختصة، كما شدد الاجتماع على توفير ملاعب في منطقة وادي الحلو الزاخرة بالعديد من المواهب الشبابية ورعايتها من قبل المجلس الرياضي بالإضافة إلى توفير مسارات للدراجات الهوائية بغرض التدريب والتنزه.

وأكد عيسى هلال الحزامي أن تلبية دعوة المجلس البلدي بكلباء تأتي امتداداً للزيارات التي قام بها المجلس مؤخراً لأندية الإمارة للاطلاع عن قرب على جميع متطلباتها وتجهيزاتها للموسم بما يساهم في تحقيق الأهداف وبما يخدم رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة وأن تكون أندية الشارقة مثالاً في التقدم والتطور الرياضي.

من جانبه أوضح الدكتور خالد الزعابي أن أدارة اتحاد كلباء بتوجيهات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم القاسمي وضعت خططاً استراتيجية جديدة لبناء مستقبل رياضي مشرق في مدينة كلباء وضواحيها سواء على صعيد كرة القدم بوصفها اللعبة الشعبية الأولى أو الأنشطة الأخرى، وأضاف: «يجب تغيير الفكر النمطي القديم، وأن لا يقتصر دورنا على إدارة منشأه رياضية بالأسلوب الدارج، بل قررنا تجاوز ذلك بالتفكير في صناعة رياضة حقيقية في النادي من خلال الاهتمام بالنشء الموهوب وصقله عبر توفير أفضل الخبرات العالمية ومعينات النجاح وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل القريب».