شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يسعى لضم اللبناني شعيتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
يسعى فريق الطلبة العراقي إلى ضم لاعب الانصار اللبناني حسن شعيتو وذلك بطلب من مدرب الفريق أحمد خلف. وذكرت مصادر مطلعة في نادي الطلبة العراقي، أن المفاوضات بين الطلبة والانصار شهدت تقدماً كبيراً بخصوص ضم اللاعب شعيتو برغم أن اللاعب المذكور تلقى العديد من العروض من فرق عربية أخرى، لكنه يميل نحو الملاعب العراقية. حيث يسعى الى خوض تجربته الاحترافية الاولى في العراق.
يذكر أن فريق الطلبة العراقي بدأ يستعيد أمجاده بعد استلام مهمة تدريبه في الموسم الماضي من قبل المدرب أحمد خلف، الذي تمكن من ترميم وضع الفريق بشكل جيد وكان يمكن للفريق أن ينافس على المراكز الاولى لولا إلغاء بطولة الدوري للموسم الماضي بسبب جائحة «كورونا».
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