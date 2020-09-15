هازارد: زاد وزني 5 كيلوجرامات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اعترف النجم البلجيكي ايدين هازارد بزيادة وزنه عقب الإجازة الصيفية. وقال نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي وليل سابقا في حوار مع ليكيب الفرنسية، إنه يكثف تمريناته في الجيم بملعب فالديبيباس مع زملائه جاريث بيل وماركو أسونسيو ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز، بينما يتمرن بقية لاعبي الفريق على التكتيك على العشب.

وقال هازارد الذي التحق بفريقه بزيادة في الوزن للمرة الثانية مع بطل الليجا:«زاد وزني 5 كيلوجرامات، هذا صحيح ولن أخفي الحقيقة.أنا عندما أكون في إجازة، أعتبر نفسي مجازاً حتى من الحمية، لكنني حذر وجسمي من النوع الذي يخسر الوزن بسرعة كما يكتسبه بسرعة. عندما كنت بسن الـ18 في ليل كان وزني 72 أو 73 كيلوجراماً ومع العضلات ارتفع لـ75 كيلوجراماً وأحياناً كان يرتفع لـ77 كيلوجراماً. وزني كان 80 كيلوجراماً هذا الصيف وخسرت الزيادة في 10 أيام». وكان هازارد سافر لبلاده ليلعب مع المنتخب مطلع الشهر الجاري، لكن المدرب روبرتو مارتينيز لم يشركه لأنه «لم يكن يتمتع باللياقة المطلوبة» على حد قوله. ويواجه هازارد تحدياً من نوع خاص هذا الموسم، لتبرير صفقة شرائه المرتفعة ويمنح رئيس النادي ومدربه زيدان شيئاً يدعم دفاعهما عن تراجع مستواه.