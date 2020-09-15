بواش: أكثر من مليار وراء هيمنة سان جيرمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد البرتغالي أندريه فياش بواش مدرب مرسيليا الفرنسي، خصمه باريس سان جيرمان بعد مباراة كلاسيكو غريبة، شهدت طرد 5 لاعبين من بينهم النجم البرازيلي نيمار بعد مشادة مع مدافع مرسيليا ألفارو جونزاليس اتهم فيها نجم برشلونة السابق ألفارو بالعنصرية وقال إنه نادم، لأنه لم يلكمه في وجهه. وشن بواش هجوماً لاذعاً على سان جيرمان وقال: «في الـ10 سنوات الماضية هيمن سان جيرمان على الدوري، لكن هيمنته كانت بفضل أكثر من مليار يورو أنفقها لتحقيق طموحاته. الإنفاق منح أهمية لما يفعله في الدوري الفرنسي، وأراد الفوز بلقب أوروبا لكنه دائماً يفشل». وكشف بواش عن توجيهه إهانات للألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان بعد المباراة التي انتهت لصالح مرسيليا بهدف فلوريان توفان وقال:«قال لي إن الحظ كان معكم وقلت له أنتم من كنتم محظوظين في الفوز على أتالانتا الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت مناوشات عادية بعد الصفارة». وحصد مرسيليا بهذا الفوز الثمين مجموع النقاط الكاملة بعد مباراتين، بينما تكبد سان جيرمان البطل ثاني خسارة بعد خسارته الأولى أمام لينس.