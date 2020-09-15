مجلس الشارقة ينظم فعالية «دواثلون الشارقة الافتراضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس الشارقة الرياضي فعاليته الرياضية الجديدة «دواثلون الشارقة الافتراضي» يوم الأحد المقبل وينتهي يوم 15 أكتوبر، ويتضمن السباق رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية، ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية، ويستهدف ما يقارب 500 مشارك.

وقام فريق العمل بتحديد شروط وطريقة المشاركة في الفعالية من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونيwww.eevents.ae/vd بدءاً من يوم الخميس واستكمال المسافة المطلوبة لسباق الدواثلون من خلال الجري لمسافة خمسة كيلومترات وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً والجري لمسافة 2.5 كيلومتر ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة على سبيل المثال: جارمن، سترافا وغيرها من البرامج وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة لملخص التمارين الثلاثة ورفعهم مع البيانات الشخصية ورفعها عبر صفحة النتائج المتخصصة من خلال الرابط الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشارك بعد التسجيل في موعد أقصاه 15 أكتوبر وهو آخر موعد لرفع المشاركات وختام الفعالية، حيث لا يوجد تحديد للمراكز، بل يحصل جميع المشاركين على شهادة وميدالية مشاركة تصلهم أي مكان داخل وخارج الدولة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذه الفعالية الجديدة تعد استمراراً لمختلف المبادرات والفعاليات الافتراضية الرياضية والمجتمعية المميزة التي درج المجلس على تنظيمها تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس خلال الفترة الماضية ولاقت تفاعلاً ونجاحاً مميزاً من خلال أعداد المشاركين فيها من داخل وخارج الدولة من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

وأضاف: «نتوقع تفاعلاً واسعاً مع هذه الفعالية كما شهدنا في الفعاليات الماضية خاصة وأن المشاركة فيها لا تقتصر على ممارسي الرياضة داخل الدولة فقط بل من خارجها، حيث حققت الفعاليات الافتراضية السابقة نجاحات تدفعنا على المواصلة في تنظيم المزيد والبحث عن التنوع والجديد ومن الأهداف الاستراتيجية التي يهتم بها المجلس في كل فعالية هو العمل على نشر ثقافة الرياضة وتشجيع كل فئات المجتمع من كلا الجنسين وعدم التوقف في ظل الأزمة التي يمر بها العالم وتأكيد أن الرياضة تتغلب على كل الظروف وتلعب دورها المهم أيضاً في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وكرسالة لكل رياضي بأن يقوم دائما بالاهتمام بأنشطته المختلفة».

ومن جانبه، أشاد خالد عبد الكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون بالدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي في تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية والرياضية وتشجيع تنظيم مثل هذا السباق لتعريف الجمهور على هذا النوع من السباقات وتحديداً الدواثلون، مؤكداً أن إمارة الشارقة أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال الفترة الماضية والتي حظيت بإعجاب مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية بالإضافة إلى المشاركات على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم وستقوم الجمعية في شحذ كل جهودها لإنجاح هذا الحدث.