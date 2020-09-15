اتحاد الكرة يكرم شرطة عجمان ويثمن دعمها للفعاليات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في مكتبه، سالم عبد الله الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة من إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم؛ بهدف تقديم الشكر والثناء وتكريم القيادة العامة لشرطة عجمان، وعلى رأسها قائد عام شرطة عجمان؛ تقديراً للتعاون الدائم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في كافة الفعاليات والمسابقات الرياضية الذي ينظمها الاتحاد.

وسلم سالم الشامسي درع التكريم للواء الشيخ سلطان النعيمي، وشكره على التعاون الإيجابي والمثمر في إنجاح برامج الاتحاد الرياضية وأنشطته المختلفة، وعلى الاهتمام ورعاية الفعاليات الرياضية بمختلف مجالاتها على مستوى الدولة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه، شكر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اتحاد الإمارات لكرة القدم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن ما تقوم به شرطة عجمان من دعم للأنشطة والبرامج الرياضية؛ يعزز دورها المجتمعي مع كافة قطاعات المجتمع، وهو واجب مهني يحافظ على لياقة المنتسبين الرياضية، وينمي روح التنافس بينهم، متمنياً لإدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات.