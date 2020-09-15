موانئ دبي توقع اتفاقية شراكة مع فريق رويال تشالنجرز بنغالور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «موانئ دبي العالمية»، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية، اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الهندي للكريكيت، لتصبح بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي للفريق.

وتقوم الشراكة بين «موانئ دبي العالمية» والفريق الهندي على مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة، فكلتا العلامتين تتمتع بالقوة والجرأة على الابتكار، ومدفوعتان بحس القيادة والشغف وثقافة التميز. ويضم الفريق عدداً من أشهر اللاعبين الذين يمثلون هذه القيم والمبادئ داخل الملعب وخارجه.

وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم «موانئ دبي العالمية» بتوفير الاحتياجات اللوجستية للفريق من خلال شبكتها اللوجستية الممتدة حول العالم. فبعد قرار «هيئة الكريكيت الهندية» بنقل دورة الكريكيت (T20) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت «موانئ دبي العالمية» التعاون مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» في نقل معدات وأدوات اللعب والتدريب ولوازم المباريات من الهند إلى دبي بسلاسة وفي الوقت المحدد.

وبتوقيع تلك الشراكة، تنضم لعبة الكريكيت إلى قائمة الشراكات الرياضية العالمية لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، والتي تضم أيضاً لعبة الغولف وسباقات «الفورمولا 1»، حيث تُعد الشركة الشريك العالمي لـ «الجولة الأوروبية للغولف»، وراعي لقب بطولة «جولة موانئ دبي العالمية للغولف»، كما نجحت الشركة في ضم لاعب الغولف الأوروبي الأسطوري إيان بولتر ليصبح السفير العالمي لعلامتها التجارية، وفي وقتٍ سابق هذا العام، أعلنت الشركة توقيع اتفاقية شراكة مع علامة «رينو» التجارية، التي أصبحت بموجبها شريك اللقب الرسمي والشريك اللوجستي الرسمي لفريق «رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1».

وتعتبر تلك الاتفاقيات العالمية جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التسويقية «لموانئ دبي العالمية»، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى وصول علامتها التجارية إلى الجماهير العالمية وزيادة تفاعلهم معها.