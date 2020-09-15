افتتاح الخلوة الاستراتيجية.. «المحترفين» تلتقي برابطة الدوري الياباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت رابطة المحترفين الإماراتية الاثنين فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تجمعها مع عدد من روابط الدوريات العالمية (الدوري الياباني-الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى ودوري كرة القدم الإنجليزي)، وتستمر إلى 17 من الشهر الجاري وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية.

افتتح وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية فعاليات الخلوة الاستراتيجية بكلمة ترحيبية أثنى فيها على تفاعل الروابط المشاركة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع الدوريات الرائدة.

وانطلقت فعاليات جلسة الاثنين مع رابطة الدوري الياباني، والذي يعتبر أحد أهم الدوريات الآسيوية، بمحور تعريفي عن الدوري الياباني قدمه تاكايوكي أويا من إدارة الأعمال العالمية، وشمل تعريفاً بتاريخ المسابقة، الخطة الاستراتيجية لرابطة الدوري اليابانية بما فيها الرؤية، المهمة، مقاييس النجاح والقيم المؤسسية، وتطرق المحور إلى الحوكمة والتنظيم في الرابطة، العلاقة بين الرابطة والأندية بالإضافة لمجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بالدوري الياباني.

وتواصلت مجريات اليوم الأول من الخلوة بعرض قدمه شونسوكي كينيموتشي، المدير المساعد لإدارة المبيعات، متحدثاً فيه عن نمو الدوري الياباني تجارياً، ومقدماً شرحاً عن طبيعة الفئات الديمغرافية التي تتابع الدوري تضمن معلومات وإحصائيات عنها، ثم إدارة الشراكات، قبل أن يختم بالحديث عن الصفقة التي أبرمتها الرابطة مع شركة دازن العالمية لبث مباريات الدوري رقمياً، وتأثيرها في الرابطة.

وستتواصل الخلوة الاستراتيجية الثلاثاء بجلسة مع رابطة الدوري السويدي.