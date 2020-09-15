الظفرة يعلن التعاقد مع العجمي وبنجامين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم مع كل من إبراهيم العجمي «23 عاماً» من فئة (حملة الجوازات) بعقد لموسمين، والغاني بنجامين إيم «20 عاماً» الذي وقع عقداً مع النادي لمدة ثلاثة مواسم وتم تقييده في فئة المقيم.

وخضع الثنائي الذي يلعب في خط الوسط لفترة اختبار مع الفريق الأول بالنادي منذ بداية الاستعدادات للموسم الجديد، واجتاز اللاعبان كل الاختبارات واقتنع الجهاز الفني بقدراتهما لينضما إلى صفوف الفريق.

ومن جانبه، أشاد عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة باللاعبين وما يتمتعان به من موهبة وقدرات كبيرة تحتاج إلى بذل المجهود الكبير لصقلها وتطويرها.

وعلى خط متصل، يواصل الفريق الأول بنادي الظفرة استعداداته للموسم الجديد، حيث يلتقي مع النصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير بدبي، في إطار تجاربه الودية التي ستختتم أمام بني ياس.

وعلى جانب آخر شارك لاعب خط الوسط سلطان الغافري المنضم مؤخراً للظفرة بعقد لموسمين في تدريبات الفارس تحت قيادة السوري محمد قويض المدرب المؤقت للظفرة، وعلم «الخليج الرياضي» أن شركة كرة القدم تدرس التعاقد مع 3 مدربين من صربيا وكرواتيا والبوسنة، مع وجود احتمال لاستمرارية قويض مع الفريق في الموسم الجديد.