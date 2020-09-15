بوجاتشار يضيف إنجازاً جديداً لفريق الإمارات للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات فوزه الشخصي الثاني، والثالث لفريق الإمارات في جولة فرنسا حتى الآن؛ بالتغلب على منافسه السلوفيني بريموز روجليك لفريق (جامبو-فيزما) في المرحلة الـ15 من الجولة بفارق ثوانٍ، ما قلص الفارق بينهما في ترتيب التصنيف العام إلى 40 ثانية فقط.

وتميز أداء بوجاتشار بدقة توقيت انطلاقه في سباق السرعة قبل 100م من خط النهاية، إلا أنه لم يتمكن من التخلص من منافسه روجليك الذي بقي في إثره حتى نهاية السباق.

ويشارك بوجاتشار في المرحلة الـ16 من الجولة بالقميص الأبيض؛ حيث يتقدم بفارق 2:35 دقيقة عن منافسه إنريك ماس من (فريف موفيستار)، وسيحظى فريق الإمارات باستراحة الاثنين، قبل التنافس على القميص الأصفر في سباق المرحلة الـ16 التي تقام الثلاثاء على مسار بطول 164كم، وتتضمن مسافة تسلق من التصنيف الرابع في كوت دي فيريو، ثم تتضمن مسافتي تسلق من التصنيف الثاني في كول دو جيتس وكوت دو ريفيل، ثم مسافة تسلق من التصنيف الأول في مونتي دو سان نيزيير دو موشروت، وأخيراً مسافة التسلق النهائية من التصنيف الثالث.

وتعليقاً على فوزه، قال بوجاتشار: «انطلق السباق بسرعة مثالية حتى تشكّلت المجموعة المتقدمة التي انضم إليها زميلي ماركو ماركاتو. كان أداء دراجي فريق جامبو-فيزما قوياً، وحافظوا على سرعة عالية طوال السباق؛ لذا فضّلت عدم الانطلاق في أداء هجومي، ولاسيما بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومع وصولنا إلى خط النهاية، انتظرت سباق السرعة، وانضممت إليه؛ لأنتزع فوزاً جديداً لي وللفريق في جولة فرنسا. كما تسببت سرعة فريق جامبو-فيزما في تراجع عدد من الدراجين المتنافسين على التصنيف العام. وسنحظى اليوم باستراحة، ثم أواصل بذل قصارى جهدي؛ لتحقيق أفضل النتائج. في الوقت الراهن، يبدو من الصعب جداً التغلب على منافسي روجليك، لكن كل شيء ممكن، وقد يواجه كلٌّ منا سباقاً سيئاً، كما حصل اليوم مع بيرنال».

وجاءت نتائج السباق تفصيلاً بتفوق بوجاتشار من فريق الإمارات، وتصدره للمركز الأول بزمن قدره 4:34:13 ساعة، وتلاه بفارق ثوان معدودة بريموز روجليك (جامبو- فيزما)، ثم حل ريتشي بورتي (تريك - سيجافريدو) في المركز الثالث.

أما التصنيف العام لسلسلة جولات دو فرانس فما زال بريموز روجليك (جامبو-فيزما) في الصدارة بزمن قدره 65:37:07، ويليه تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) في المركز الثاني، ثم ريوبيرتو أوران (إي إف) في المركز الثالث بفارق 1:34 دقيقة.