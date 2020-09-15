«العزيزة» تحلق بكأس «أم الإمارات» في بلجيكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم في بلجيكا، فيما خطف «ايكواريو» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بيليوشتي الروماني، وأقيم الحدثان، السبت، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة».

ويأتي إقامة سباقات المهرجان؛ تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي سباق كأس أم الإمارات لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 10 آلاف يورو، قدمت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت» أداء قتالياً في المراحل النهائية كفل لها الفوز.

وتفوقت البطلة بإشراف جيمس أوين وقيادة ستيف هيلين ببراعة، وبفارق نصف طول على منافسها «تجاري» لمالكه ومدربه جيمس اوين، بقيادة دامين ارتو، فيما جاء في المركز الثالث «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، بإشراف جي ام وولتر، وقيادة اف ويسمايسر.

ودون الجواد «ايكواريو» لمالكه الكساندرو ايفان بإشراف سي لوسيان وقيادة ساندو اوكتفيان، اسمه في سجلات أبطال كأس الوثبة ستاليونز التي استضافها مضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، حين تفوق على «ولالا» بقيادة لويجي توبوران.

وجاء فوز الجواد المولود في بولندا على نخبة من الخيول الرومانية، وخيل واحد ممثل لبلجيكا، وتمكن من قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:17:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اتحفا» بقيادة سيزابلكس بولجي.