شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف أسباب تعادل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الأهلي بلغة الأرقام والواقع قريب من الدوري وقد يكون هناك استسهال من اللاعبين والمدرب ولذلك يقوم باجراء افكار وقد يكون السيناريو لا يخدمك.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي استسهل المباراة عندما علم بظروف الاتحاد وهناك أخطاء أتمنى لا تتكرر خاصة في مباريات الاتحاد، مشيرا إلى أن الكرات الثابتة للأهلي يحصل عليها لاعبي الاتحاد ولم تكن من نصيب لاعبي الأهلي.

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أوضح: "الأهلي استغل غياب محمد مجدي أفشة في غلق وسط الملعب وكان على فايلر أن يوجه اللاعبين عند نقل كرة طولية يلعبها لمن؟".

شدد: "الأهلي لم يركز على الاختراق من العمق وأحمد الشيخ كان يستدير بالكرة وتمريرها لمحمد هاني من أجل لعبها عرضة بدلا من الدخول للعمق.

وختم حديثه: "الأهلي لم يركز على التصويب من خارج منطقة الجزاء وكان تركيزه على العرضيات".