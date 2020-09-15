شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب يطالب فايلر بتغيير طريقة اللعب فى المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب، لاعب الأهلي السابق، أن حالة الطرد التي حصل عليها أحمد فتحي مدافع الفريق الكروي الأول خلال مباراة الاتحاد السكندري ساهمت بشكل كبير في السيناريو الذي شاهدناه خلال الوقت الأخير والذي هدد القلعة الحمراء بخسارة اليوم.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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وأضاف علاء ميهوب أن عدم وجود اللاعب رقم 10 ساهم أيضاً في ظهور مستوى الفريق بالشكل الذي تابعناه، مشدداً على أن اللاعبين في هذا المركز دائماً ما تكون أسعارهم مرتفعة في كافة أندية العالم نظراً لأنهم غير موجودين بالشكل الذي يتوافر في كل اللاعبين.

وقال علاء ميهوب: "رينيه فايلر عليه أن يغير من تفكيره طريقة اللعب التي خاض بها اليوم في بداية المباراة 4-4-2 والتي تعتمد بالشكل الأساسي على الأطراف من خلال العرضيات والمهاجمين وهي طريقة تناسب أندية أخرى وليس الأهلي الذي يمتلك من اللاعبين الكثير في هذا المركز".

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة أن يقوم رينيه فايلر بإلغاء الفكرة نهائياً من تفكيره واللعب بصانع ألعاب دائماً في المباريات المقبلة حتى يستطيع ان يظهر الأهلي بالشكل الذي يساهم في علاج الأخطاء التي وقع فيها اليوم.