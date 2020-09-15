شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف وكسر فى الأنف.. التشخيص المبدئى لإصابة مدافع الاتحاد بعد تدخل أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود رزق، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى، لكسر فى الأنف وفقًا للتشخيص الطبى المبدئى، كما يعانى اللاعب من نزيف مستمر فى الوقت الحالى، ويسعى الجهاز الطبى لإيقاف هذا النزيف حتى لا يتعرض اللاعب لأزمة أخرى، وجاءت إصابة رزق بعد التدخل مع أحمد فتحى لاعب الأهلي، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، بعد تدخل فتحى ورزق، فى الدقيقة 62، إلا أن أحمد رفعت أهدرها، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.



محمود رزق مدافع الاتحاد

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وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.