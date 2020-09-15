7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يواجه الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب، وكاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمته الصحية: "فى انتظار رؤيتك قريباً". الأهلي يتعثر أمام الاتحاد بتعادل سلبى ويؤجل حسم الدورى تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز. الزمالك يواجه الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. Advertisements كاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمته الصحية: "فى انتظار رؤيتك قريباً" حرص الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى. فيفا يمنح الجبلاية ٢٤ ساعة لإرسال خارطة الطريق منح الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا مهلة ٢٤ ساعة تنتهى غدا ١٥ سبتمبر من أجل إرسال خارطة الطريق إلى فيفا وابتز تتضمن موعد إقامة الجمعية العمومية. حول المصرى البورسعيدى تأخره بهدف فى الشوط الأول أمام حرس الحدود إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب.

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