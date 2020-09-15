شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يعقد جلسة مع وزير الرياضة لبحث إنقاذ الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني عبد ربه، قائد نادى الإسماعيلى السابق، أنه سيعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إنقاذ قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لا يطالب بإقالة إبراهيم عثمان رئيس النادى ولكن نسعي لإنقاذ الإسماعيلى.

وأضاف حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية أن محمد حمص المدرب العام للفريق رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب الجديد البرازيلي ريكاردو رحيله، مؤكداً: "حمص رحل بسبب عدم وجود دور له".

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