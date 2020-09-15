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محمد يوسف يكشف أخطاء الأهلى بعد التعادل أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فند محمد يوسف، المدرب السابق بالنادي الأهلي، أسباب خسارة الفريق نقطتين وحسم لقب الممتاز بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري اليوم ضمن مباريات الجولة 27 من عمر البطولة.

 

وأكد محمد يوسف أن هناك أخطاء في التشكيل تتمثل في الدفع بثنائي في مركز رأس الحربة وهما مروان محسن وأليو بادجي، بالإضافة إلى جونيور أجاى وهو الأمر الذي كان واجباً الاحتفاظ بأحدهم أو اثنين والدفع بمجدي قفشة من البداية وهو أمر أثر على إدارة رينيه فايلر للمباراة.

 

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وأضاف محمد يوسف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المذاع عبر قناة النادي أن محمد الشناوي استطاع إنقاذ الفريق من خسارة أمام زعيم الثغر نتيجة تألقه اللافت وإنقاذه لأكثر من هدف، بخلاف ضربة الجزاء الى العديد من الفرص الهامة.

 

وتحدث محمد يوسف عن أن نزول 3 لاعبين دفعة واحدة لإنقاذ الثلث الهجومي من حالة التخبط التي أصابته في المباراة وهو ما ظهر في المواجهة بشكل غير عادي.

 

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز  ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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