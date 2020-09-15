شكرا لقرائتكم خبر عن خبرة نور الدين وتعاون الـ" VAR" سر نجاح لقاء الأهلي والاتحاد تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الاتحاد السكندري X الأهلي الـ 27 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – التعادل بدون اهداف

الملعب – استاد برج العرب

الحكم – إبراهيم نور الدين

المساعد الأول – تحسين أبو السادات

المساعد الثاني – شهاب راشد

الحكم الرابع – محمد العدوى

تنائي الـ" VAR" – محمد سلامة – مبروك نبيل





تعاون جيد من الـ" VAR" مع الحكم

كان ثنائي الـ" VAR" على موعد للتدخل في ابرز واهم قرار في اللقاء عندما دقت الدقيقة 59 استدعت الكابينة الدولي إبراهيم نور الدين لشاشة المراجعة لمشاهدة مخالفة " تهور " على احمد فتحي مدافع الأهلي ليصدر نور الدين فرمان بركلة جزاء لصالح الاتحاد وبطاقة حمراء في وجه فتحي (انذار ثاني ) بعد سابق إنذاره في الدقيقة 54 ، ثم عاد الـ" VAR " ليتدخل على مخالفة من خارج الـ18 لصالح مروان محسن لكن الحكم لم يقتنع لعدم توافر إعادة توضح المخالفة لكن الحكم تطبق البرتوكول بشكل جيد وبالفعل ذهب لشاشة المراجعة و كان القرار ركلة ركنية لكن في الأخير التعاون بين الفار والحكم جاء في اطار ما ينص علية القانون وبروتوكول تطبيق الـ" VAR " .

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبرا للسيطرة على مجريات اللقاء الصعب حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وحاول أيجاد زاوية رؤية جيدة والخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب وتابع الهجمات المرتدة السريعة.

الشخصية (الصارمة سر السيطرة على المباراة)

ظهر بشخصية صارمة وتعامل مع الأجهزة الفنية واللاعبين بهدوء طبقا للقانون حتى انه في الدقيقة 52 حذر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد بشكل جيد في الوقت الذي أشهر البطاقة الصفراء لمدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 64 بناء على ابلاغ الحكم الرابع ، تعد هذه المباراة هي الظهور الأفضل لنور الدين منذ استأنف الدوري بعد جائحة كورونا كوفيد 19 وتوقف النشاط في مارس الماضي.

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تطبيق القانون (40 مخالفة – ركلة جزاء- تعاون الـ" VAR" )

نور كان موعدا مع أكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء وتقدير الأخطاء طبقا للقانون فتدخل بالصافرة واحتسب 40 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب رغم انه احتسب القرار الأبرز في اللقاء بناء على تدخل الـ" var" في الدقيقة 59 عندما اصدر فرمان بركلة جزاء لسيد البلد وطرد احمد فتحي انذار ثاني في الوقت الذى سمح باستمرار اللعب في مخالفة على مدافع الاتحاد رغم استدعاء الكابينة له ولكن لم يكن هناك صورة واضحه للمخالفة من وجه نظر الحكم رغم ان هناك خطا بالفعل على مدافع الاتحاد من خارج منطقة الـ18، كما احسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.



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العقوبات الانضباطية ( 4بطاقات صفراء- طرد مستحق - تغاضى عن إنذارين)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات طبق للقانون لرباعي الاتحاد خالد قمر وصبري رحيل وهشام محمد والسيد سالم كما أشهر البطاقة الحمراء (أنذر ثاني لمدافع الأهلي) احمد فتحي في الدقيقة 60 ، وتغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لمحمد هاني وايمن اشرف للتهور واكتفى بالتحذير الشفوى.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمه مؤثرة وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة بينهما طبقا للقانون كما أشاروا على 3 حالات تسلل وان هناك تسرع في احدهم ولكن لم تكن مؤثرة.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب حتى انه في اعتراض سيد عبد الحفيظ ابلغ الحكم طبقا للقانون بهدوء وهذا يأتي في إطار التعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





تعامل بشكل رراقى مع طلعت يوسف تعامل بشكل رراقى مع طلعت يوسف



انذار سيد عبد الحفيظ انذار سيد عبد الحفيظ

إحصائيات المباراة: 40خطأ – 9 ركلات ركنية ––3حالات تسلل – ركله جزاء- 4بطاقات صفراء - طرد

الدرجات: الحكم 8.5- المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.5. – ثنائي الفار- 8.0.فيديو طرد احمد فتحى وركلة جزاء الاتحاد