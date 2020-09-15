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رئيس الأولمبية يفتتح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية افتتاح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس، وتواجد  حطب بدعوى من مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد وبحضور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعدد من رموز وقيادات نادي الشمس.

 

وشاهد رئيس اللجنة الأولمبية والحضور عرض جمباز إيقاعي وترامبولين من فريق الشمس في جميع الأعمار السنية. وأشاد المهندس هشام حطب بصالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس، مؤكدا أن المنشآت الرياضية تضيف للرياضة المصرية وتساعد في تطويرها والارتقاء بها.

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وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.

 

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