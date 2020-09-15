شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يفتتح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية افتتاح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس، وتواجد حطب بدعوى من مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد وبحضور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعدد من رموز الرياضية وقيادات نادي الشمس.

وشاهد رئيس اللجنة الأولمبية والحضور عرض جمباز إيقاعي وترامبولين من فريق الشمس في جميع الأعمار السنية. وأشاد المهندس هشام حطب بصالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس، مؤكدا أن المنشآت الرياضية تضيف للرياضة المصرية وتساعد في تطويرها والارتقاء بها.

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