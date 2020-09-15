شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: أهدرنا فوزا سهلا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أن الفريق قدم مباراة جيدة امام الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق أهدر فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم، وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله أمام الأهلي، وتابع كنت حريص على الاستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم وإحراز أي هدف.
وأعرف طلعب يوسف عن رضاه لأداء الفريق في مباراة اليوم ، مؤكداً هدفنا تقديم أداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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