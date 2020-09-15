شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: أهدرنا فوزا سهلا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أن الفريق قدم مباراة جيدة امام الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق أهدر فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم، وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله أمام الأهلي، وتابع كنت حريص على الاستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم وإحراز أي هدف.

وأعرف طلعب يوسف عن رضاه لأداء الفريق في مباراة اليوم ، مؤكداً هدفنا تقديم أداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

Advertisements