شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الأهلي في الجولة الأولى من نهائي دوري السوبر سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق سبورتنج تحت قيادة عمرو عاشور من وضع أقدامه على منصات التتويج ببطولة دوري السوبر لكرة السلة "سيدات" بعد الفوز في المباراة الاولى على حساب النادي الأهلي في الدور النهائي. وتقام مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات بنظام الـ Best of 3 وهو ما يعني تحديد بطل المسابقة بعد الفوز في مباراتين من الـ 3.

وتمكن سبورتنج من الفوز على النادي الأهلي في المباراة الأولى التي اقيمت اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر بنتيجة 83/76. وتقام المباراة الثانية من الدور النهائي مساء يوم الاربعاء المقبل في نفس الصالة، على أن تقام المباراة الثالثة في حالة الحاجة لها يوم الجمعة في نفس الموعد.