اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 14/9/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 14/9/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يتعثر أمام الاتحاد بتعادل سلبى ويؤجل حسم الدورى، ومحمد إبراهيم يوضح للأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز. الأهلي يتعثر أمام الاتحاد بتعادل سلبى ويؤجل حسم الدورى تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز.. فايلر يُحاضر فى لاعبي الأهلي قبل مبارة "التتويج" أمام الاتحاد قدم رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب. Advertisements هانى العجيزى: وجدت الاحترام فى الأهلى وافتقدته بالزمالك قارن هانى العجيزى نجم الأهلى والزمالك الأسبق بين فترة لعبة للقطبين، مؤكدا أنه وجد الاحترام من مسئولي القلعة الحمراء عكس الزمالك.. محمد إبراهيم يوضح للأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز أوضح محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة لإدارة النادي الأهلي حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب في مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلي طوال الفترة الماضية كاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمته الصحية: "فى انتظار رؤيتك قريباً" حرص الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى. هل يكون 42 تميمة حظ الأهلى فى تعزيز التفوق على بايرن ميونخ؟ بعيداً عن المنافسة المحلية التى تكاد تكون محسومة للنادى الأهلى بمسابقة الدورى العام، يتطلع المارد الأحمر إلى تعزيز تفوقه على المستوى العالمى بعد مباراة الليلة. هل يحق لـ صالح جمعة فسخ عقده مع الأهلى بسبب عدم المشاركة؟ بات مصير صالح جمعة لاعب الأهلى مع ناديه غامضا، فى ظل الأزمات المتتالية للاعب داخل وخارج الملعب، فضلا عن علاقته بالمدير الفنى للفريق رينيه فايلر.

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