شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يهاجم إبراهيم نور الدين ويشيد بلاعبى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق بأداء الاتحاد السكندري خلال مباراته ضد الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدا أن الإشادة بالاتحاد السكندري واجبة، قدم مباراة جيدة وانتشار جيد وكان عنده مشاكل في قلب الدفاع ولعب أمامهم بعمر الميداني وسيسيه وقمر ورفعت قدموا مستوى جيد والحدة البدنية كانت أفضل.

وقال، خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "ساعد الاتحاد على هذا الأداء سوء أداء الأهلي بعد اللعب بطريقة 4/4/2، ومع ضغط الاتحاد على الأهلي ظهر كأنه يلعب كرة إنجليزية قديمة بدون حلول ولم يوجد من يساعده على الاستحواذ".

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تابع طه إسماعيل: "الأهلي في نهاية الشوط الأول أضاع فرصتين من مروان محسن وأليو بادجي خاصة كرة بادجي التي لم يحسن تسديدها بعيدا عن الحارس، وكان هناك مساحات كبيرة في وسط ملعب الأهلي ساهمت في ركوب الاتحاد للمباراة".

وأوضح: "لا أعلم كيف تحسب لعبة أحمد فتحي ومحمود رزق ركلة جزاء وأرى أنها لا تستحق ركلة جزاء أو طرد لأن لاعب الاتحاد هو من انخفض برأسه، مشيرا إلى أن ابراهيم نور الدين له مشاكل كثيرة في المباريات التي يديرها وهو تذمر من انتقادي له في السابق ولكن نحن زملاء في اللعبة لأنه حكم وأنا مدرب".

وأردف أن تغييرات الأهلي لم تغير شيئا لأن المباردة أخذها الاتحاد وكل الفرص كانت عن طريق كرات عرضية وأرى أن الأهلي خسر نقطتين سواء بيده أو بتألق الاتحاد.