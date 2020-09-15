شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يوجه اللوم للاعبى الاتحاد السكندرى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق، التزام لاعبي الاتحاد السكندري بتعليمات طلعت يوسف خلال مباراة الأهلى كان سببًا في تفوق الفريق السكندرى على معظم أوقات اللقاء، بالإضافة إلى إغلاق مفاتيح اللعب على الفريق الأحمر، مؤكداً أن تغيير طريقة اللعب باستمرار في الأهلي، تتسبب في ظهور الفريق بشكل ضعيف فنيًا.
ووجه حسني عبد ربه في تصريحاته تليفزيونية، اللوم للاعبي الاتحاد لعدم وجود الرغبة الحقيقية في المكسب رغم طرد أحمد فتحي لاعب الأهلى، مشيراً إلى أنه رغم أن الأهلى مطرود منه لاعب، إلا أن الجميع كان متوقعاً أنه سيفوز بالمباراة فى اللحظات الأخيرة.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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