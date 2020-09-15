شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية سبب استبدال رامي ربيعة في مواجهة الأهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطي مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وتم الدفع بأحمد فتحي بدلاً منه، وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.