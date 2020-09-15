شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على إجازة اليوم من التدريبات بعد التعادل أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غد الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.