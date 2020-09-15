شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعيد حساباته ويرجح بقاء الشناوى رغم التعاقد مع إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو نادى بيراميدز حساباتهم بشأن الاستغناء عن خدمات أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، حيث رجح مسئولو الفريق السماوى الإبقاء على الشناوى مع تعديل عقده فى الفترة المقبلة، ليستمر الحارس مع بيراميدز بجانب إكرامى، الذى أعلن عمرو بسيونى مدير التعاقدات إتمام التعاقد معه، فى صفقة انتقال حر، بعد أن رحل عن القلعة الحمراء.

بيراميدز كان حدد أحمد الشناوى كخيار أول للرحيل بعد التعاقد مع شريف إكرامى، ليصبح الفريق يمتلك 3 حراس هم إكرامى والمهدى سليمان وأحمد دعدور، إلا أن الفكر تغير فى الوقت الحالى وأصبح المسئولون يدرسون بقوة الإبقاء على الشناوى بجانب إكرامى، لتشتعل المنافسة على مركز حراسة المرمى ويصب الأمر بالنفع على الفريق بأكمله.

يقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من العودة لحراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، حيث عاد الحارس لخوض التدريبات الجماعية مع فريقه بعد شفاءه من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وأدت لغيابه عن الفريق السماوى فى المواجهات الماضية، وكان بدايتها أمام الزمالك ثم الجونة ثم فى الأخير المصرى البورسعيدى.

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وهبط مستوى الشناوى فى الموسم الحالى، حيث شارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1530 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر.

فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 9 مباريات بواقع 810 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات التسع 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1.