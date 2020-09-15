شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد حصد أهم نقطة فى الدورى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن هدف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري من مباراته ضد الأهلي كان ألا يخسر من الأحمر وأرى أنها أهم نقطة له في الدوري بسبب الحالة المعنوية للاعبين بعد النتائج السابقة، وقال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "طرد أحمد فتحي كان نقطة مفصلية وحرر سيسيه في الشوط الثاني".
أشار محمد عمر: "كان هناك إجادة لعمرو الميداني كليبرو متقدم لأنه أغلق المساحة أمام وسط الأهلي"، أضاف: "مباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد كانت مباراة مدربينو تألق خلالها طلعت يوسف".
وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.
فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.
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