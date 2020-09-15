بيراميدز ينهي الجدل حول فايلر.. ويكشف مصير فتحي وإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، موقف النادي من التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي أو إيهاب جلال مدرب المقاصة لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الحالي.

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لم نفاوض فايلر من قريب أو بعيد، بيراميدز يتعامل باحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا".

وعن تصريحات إيهاب جلال مدرب، المدير الفني لمصر المقاصة، عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، رد بسيوني قائلا: "لديه عقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية".

وأضاف: "صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق محسومة بنسبة كبيرة، ويتبقى عليها بعض الرتوش فقط، اللاعب يقضي فترة إجازة وبمجرد عودته سننهي كل شيء، إنه قريب للغاية".

وعن حقيقة طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز، رد بسيوني: "لا أجد ردا على هذا السؤال، لا يوجد هذا الكلام سوى في خيال من يردده".

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وأكمل: "لم أر لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة، أحمد فتحي يعد إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا".

وكشف: "لم نقدم عرضا لشراء محمد إبراهيم لاعب مصر المفاصة على الإطلاق، لكنه لاعب كبير وأي ناد يتمنى التعاقد معاه، يرتبط بتعاقد مع المقاصة وكل اللاعبين المميزين في الدوري بما يتلائم مع احتياجاتنا وقدراتنا يعتبرون هدفا لنا".

وانتقل بسيوني للحديث عن كواليس صفقة رمضان صبحي قائلا: "تواصلنا مع علي صقر صديق ووكيل اللاعب لاستطلاع رأيه حول التعاقد معه، واشترط العودة إلى اللاعب".

وأضاف: "كانت هناك جلسة بالفعل بين رمضان وأفراد أسرته وطلب اللاعب معرفة تفاصيل العرض، وهنا جاء دوري وأعلم تماما كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، الاهم في ذلك الوقت هو الثقة والسرعة، وبالفعل المفاوضات لم تستغرق أكثر من 72 ساعة".

وأتم: "بيراميدز أصبح هدفا كبيرا لجميع اللاعبين وهذا نجاح كبير للمنظومة، وعقود لاعبي بيراميدز مثل عقود لاعبي الأهلي والزمالك وبقية أندية الدوري، المفاوضات عرض وطلب، ونجحنا في الاستفادة من رمضان صبحي تسويقيا، والفترة المقبلة سنغير شعار النادي".