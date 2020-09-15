مرتضى: مبادئ الأهلي "دُفنت" في لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مبادئ النادي الأهلي تُوفيت بعد السماح بمشاركة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري مساء الإثنين في الجولة الـ27 للدوري المصري الممتاز.

وصرح مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "مجلس مبادئ الأهلي وقيمه منذ 2017 تم دفنها اليوم (الإثنين) بتاريخ 14 سبتمبر 2020 في لقاء الاتحاد السكندري".

وأضاف: "لم يسبق للنادي الأهلي العريق الذي تأسس عام 1907 أن قام لاعب بين صفوفه بضرب مدير الكرة والتعدي على زملائه في الفريق قبل أن يتم السماح له باللعب بعدها بثلاثة أيام".

وأكد: "الأهلي يشرك أحمد فتحي الذي انتقل إلى بيراميدز، فلماذا لم يسمح لرمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي بإكمال الموسم معه مثلما فعل مع أحمد فتحي؟ هل تُدار الأمور بالمزاج؟".

وأكمل: "سؤالي للأهلاوية، ما هو الفارق بين صالح جمعة ومحمود كهربا؟ الأهلي يعامل صالح معاملة العبيد ويعامل كهربا معاملة الملوك، رغم أن صالح اختار الأهلي بإرادته وأفضل من كهربا الذي هرب من الزمالك".

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وأوضح: "المحترم رينيه فايلر (المدير الفني للأهلي) عندما عرض النادي عليه التعاقد مع كهربا رفض، حيث حذّره جروس من ذلك وأكد أنه (بتاع مشاكل)".

وتابع: "كهربا (ردح) للأهلي ووجه له سبابا عنيفا، أقسم بالله العظيم لو كهربا كان لاعبا عندي كنت سأعلقه مع والده على باب النادي".

وواصل: "خسائر الأهلي اليوم في السلة والطائرة كانت بسبب النيات والضمائر، محمود الخطيب طالب باستئناف كرة القدم ففزنا عليه 3-1، قال رجعوا كرة السلة فاز عليه الاتحاد 3-1، قال رجعوا الطائرة فزنا عليه 3-1".

واستمر: "ألم يتحدد بطل الدوري؟ وعمرو الجانيني (رئيس اتحاد الكرة) قام بتجهيز البدلة الجديدة والكرفتة الحمراء لتسليم الخشبة، قلنا من قبل أن الأهلي البطل، لمصلحة مَن سنلعب دوري أبطال إفريقيا مصابين بإجهاد؟".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "عمرو الجنايني قرر إقامة مباراة سموحة في كأس مصر على ملعب الإسماعيلية لأنه ملعب محايد، لكني أرغب في خوض المباراة بالإسكندرية تجنبا للإجهاد قبل مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا".