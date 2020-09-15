أهلي جدة يصدم الأهلي ويتراجع عن صفقة "بديل" رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال حفيظ بلايلي والد الجزائري يوسف بلايلي إن نادي أهلي جدة مالك عقد نجله تراجع عن بيعه للأهلي المصري .
وارتبط يوسف بلايلي الجناح الجزائري الدولي بالنادي الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي لنادي بيراميدز.
وأضاف حفيظ بلايلي في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي المصري دخل في مفاوضات مع أهلي جدة ولكن الأخير غير رأيه.
وأكد والد بلايلي أن نجله يرغب في الاستمرار مع أهلي جدة وأن ما تردد عن امتناعه عن الفريق يرجع لتعثر عودته بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.
وأشار والد يوسف بلايلي ووكيله، في تصريح سابق أن نجله تلقى 3 عروض من أندية مصرية، بالإضافة لعرض من الترجي التونسي، للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً الى أن اللاعب لا يمانع اللعب للأهلي والأمور المالية تحسم الصفقة.
وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في وقت سابق أن صفقة يوسف بلايلي مجرد تواصل من بعض الوكلاء مشددأ على أنه لا يوجد أي قرار يخص الدخول في مفاوضات رسمية مع الجزائري .
ويملك الأهلي 5 لاعبين أجانب وهم : السنغالي أليو بادجي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي بالإضافة إلى المغربي وليد أزارو .
وتنص اللوائح على قيد 4 أجانب في قائمة فرق الدوري الممتاز المحلية بالإضافة إلي لاعب واحد أخر من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين.
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