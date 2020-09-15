الزمالك يوضح حقيقة عدم خوض مواجهة الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لم يبحث عدم مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتحديد ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء المغربي فاجئه.

وكان كاف حدد يوم 18 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الرجاء والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال أنور، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لم نبحث عدم مواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم 12 أكتوبر المقبل، مباراة الرجاء ستكون يوم 18 من الشهر نفسه وسيكون لدينا 6 أيام تكفينا للاستعداد لها".

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وأضاف: "في حال تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من الصعب خوض أي مباراة في الدوري قبل النهائي المقرر له يوم 6 نوفمبر، بالتأكيد اتحاد الكرة والدولة ستقف بجوار النادي الذي سيمثل مصر".

وأكمل: "قرار كاف بتحديد ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء فاجئني، طلبنا خوض المباراة على ملعب استاد القاهرة المعتمد دوليًا وكان الرغبة الأولى من الزمالك، نحن من نرسل الموافقات الأمنية ولم يُطلب مننا ذلك".

وأوضح: "ليس لدينا مشكلة في مواجهة الرجاء على ملعب برج العرب، لكني لم أفهم القرار، وإذا كان الأمن هو من حدد الملعب فنحن نحترم القرار بكل تأكيد، والأهم هو الوصول بالمباراة إلى بر الأمان".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "لا أرى أن نتائج الزمالك في الدوري سيئة خاصةً أن النقاط تزيد ولا تقل، وسنصل إلى مباراة الرجاء بجاهزية القوام الأساسي للفريق بعد إراحة العناصر الأساسية وتعافي المصابين".