ملف الإثنين..الاتحاد يؤجل تتويج الأهلي.. وكاف يعلن المواعيد الجديدة لنصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 14 سبتمبر 2020.
في بيان رسمي.. بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات إيهاب جلال
خاص.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع بدر بنون
رسميًا.. الجونة يُعلن رحيل البرتغالي بيدرو بارني
كاف يعلن المواعيد الجديدة لنصف نهائي الكونفدرالية
إنبي يوضح.. موقف النادي من بيع كريم فؤاد وأسامة جلال
رسميًا.. اعتماد انسحاب الوحدة الإماراتي من بطولة دوري أبطال آسيا
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة التفاوض مع البلايلي
الرجاء المغربي لمصراوي: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم بدر بنون
مدرب الاتحاد: الخروج بنقطة أفضل من الخسارة أمام الأهلي
الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد فتحي بعد 15 دقيقة من مشاركته
عبد الحفيظ لمصراوي: إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا
الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي بالدوري
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