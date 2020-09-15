ميدو: الزمالك سيحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا

قال أحمد حسام ميدو إن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. وأضاف ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "صعب أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تلك البطولة ستكون للزمالك". يقدمه على شاشة قناة النهار: "صعب أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تلك البطولة ستكون للزمالك". وأضاف: "الزمالك سوف يحصد اللقب هذا الموسم وكأس العالم للأندية سيتم إلغائه". وختم حديثه قائلا: "قلت إن الزمالك سيتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي وفعلها والزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم"

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