مرتضى منصور ينتقد اتحاد الكرة بسبب موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق ‏الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ

5 ‏أيام.‏

وقال مرتضى منصور:" عمرو الجنايني يريد ‏أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي ‏دوري الأبطال والكونفدرالية وكافة لاعبيهم مصابة".‏

وواصل":البطولة ستُدون بإسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي ‏في الأبطال أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف".‏ وأكمل:" أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في كأس التي تم وضعها في ‏منتصف مباريات الدوري بالاضافة إلى إقامتها في الاسماعيلية".‏