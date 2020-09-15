مرتضى منصور ينتقد اتحاد الكرة بسبب موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ5 أيام.
وقال مرتضى منصور:" عمرو الجنايني يريد أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وكافة لاعبيهم مصابة".وواصل":البطولة ستُدون بإسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي في الأبطال أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف". وأكمل:" أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في كأس التي تم وضعها في منتصف مباريات الدوري بالاضافة إلى إقامتها في الاسماعيلية".
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