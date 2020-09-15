بيدرو بارني: فوجئت بإقالتي من تدريب الجونة والأندية المصرية لا تصبر على مدربيها

أكد بيدرو بارني المدير الفني السابق لفريق الجونة، أنه فوجئ بإقالته من منصبه كمدير فني رغم تقديمه للمباريات الجيدة مع الفريق.
وقال بيدرو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لا أعرف سبب رحيلي عن الجونة رغم تقديمي لمباريات جيدة مع الفريق، ولكن من حق إدارة الناديأن تقوم بإقالتي".
أضاف: "تفاجئت برحيلي عن الجونة رغم تقديمي للمباريات الجيدة ولكن في النهاية أحترم قرار إدارة النادي".
وختم حديثه قائلا: "الأندية المصرية لا تصبر على مدربيها لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمميزة".
أكد أحمد حسام ميدو أنه لا يوجد مدرب جدير بالاحترام يقبل التدخل في عمله منالإدارة. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "لا يوجد مدرب محترم يقبل أن يتم التدخل في عمله".
ووجه ميدو نصيحة إلى مجلس إدارة نادي الجونة قائلا:"أنصح إدارة الجونة بوضع الثقة في رضا شحاتة والتمديد له كمدير فني، المُدرب لما يحس بثقة الإدارة وإنه أصبح مُدرب أول مش مدرب مؤقت بتفرق معاه كتير".
وختم حديثه قائلا:" على الأندية أن تثق في مدربيها أكثر من ذلك".
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