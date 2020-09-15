صبري المنياوي: عبدالرحمن مجدي غير ملتزم وباهر لاعب مميز

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الاسماعيلي السابق، ان الفريق حاليا فارغ من النجوم ومنذ اكثر من خمس مواسم.
واشار المنياوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:٠ باهر لاعب مميز ونفس الحال لعبد الرحمن مجدي مؤكدا أنه من افضل اللاعبين في مصرولكنه غير ملتزم.
واضاف رغم أن عبدالرحمن مجدي لاعب مميز ولكنه لم ينجح في الاحتراف الخارجي بسبب عدم التزامه.
وأتم أن باهر المحمدي لاعب يمتلك شخصية كبيرة وخبرات رغم صغر سنه.
أكد صبري المنياوي، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه كانمجنون كرة وأحد نجوم مصر والوطن العربي رغم لعبه بمركز الظهير الأيسر. وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رحلت عن الزمالك وهربت إلى الإمارات مثلما قالت الصحف حينها، لأني كنت أريد الزواج ولم نكن نحصل على مرتبات أو مكافأة كبيرة". وأكمل: "جماهير الزمالك كانت تحضر المباريات بكثافة أكبر من الأهلي في السبعينيات".
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